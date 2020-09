Cùmhnantan aiseig air an toirt seachad

Chaidh cùmhnantan luach còrr is £15m a thoirt seachad 'son obair a chrìochnachadh air dà àiseag a tha air dheireadh is thairis air buidseat.

Tha Ferguson Marine a' togail nam bàtaichean, tè a bhios a' frithealadh Eilean Arainn agus an tè eile gus a bhith a' dol eadar an t-Eilean Sgitheanach, Uibhist a Tuath, is na Hearadh.