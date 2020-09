Sgoiltean Uibhist dùinte fad co-dhiù trì là Published duration o chionn 1 uair de thìde

Bidh sgoiltean Uibhist dùinte fad co-dhiù trì là bho Dhiluain agus 14 cùisean den choròna-bhìoras a-nis dearbhte sa choimhearsnachd.

Thuirt Comhairle nan Eilean Siar gu bheil iad air fiosrachadh fhaighinn mu cheangal a dh'fhaodadh a bhith eadar cùisean de Chovid-19 agus sgoiltean, is gu bheil air co-dhùnadh na sgoiltean gu lèir an Uibhist a dhùnadh gus am faighear dealbh nas soilleire tro dheuchainnean air na tha a' tachairt.

Nì iad ath-sgrùdadh air an t-suidheachadh gach là.

Dhearbh àrd-oifigear Bhòrd Slàinte nan Eilean Siar, Gòrdan Jamieson, oidhche Dhòmhnaich gun deach 14 cùis de Chovid-19 a dhearbhadh ann an Uibhist a Deas, agus gu bheilear a' feitheamh ri torraidhean dheuchainnean eile.

Tha dachaigh cùraim Taigh a' Chridhe Uile Naoimh dùinte do luchd-còmhnaidh ùra agus do luchd-tadhail agus chan eilear a' cur duine dhachaigh, às dèidh don Bhòrd Slàinte fios fhaighinn gun tàinig luchd-obrach ann an dlùth cheangal ri cùis den bhìoras.

Thèid deuchainnean a dhèanamh air luchd-obrach agus luchd-còmhnaidh an dachaigh-cùraim air fad.

Stiùireadh

Bidh sgoil-àraich Cothrom ann an Uibhist a Deas cuideachd dùinte às dèidh do luchd-obrach an sin a thighinn faisg air cùis de Chovid-19.

Tha mòran ghnìomhachasan cuideachd air leigeil fhaicinn nach bi iadsan a' fosgladh dhan phoball Diluain a bharrachd.

Chuir Mgr Jamieson impidh air a' choimhearsnachd na riaghailtean a leantainn gus smachd fhaighinn air a' bhìoras.

"Cuiribh oirbh còmhdaich aodainn a chleachdadh, nighibh ur làmhan, na rachaibh a dhachaighean a chèile, cumaibh astar bho chàch a chèile, agus na bithibh a' siubhal ann an càr le cuideigin bho dhachaigh eile," thuirt e.