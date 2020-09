Rannsachadh a'sealltainn droch bhuaidh air iasgach

Tha buidheann taic an iasgaich Seafish ag ràdh gun tug staing a' Choròna-bhìorais droch bhuaidh air a' ghnìomhachas agus air tuathanasan mara.

Cho-dhùin rannsachadh a rinneadh leotha gun tàinig àrdachadh anns na cothroman a bh' ann do bhùithtean agus do bhàtaichean a bhith a' reic an cuid èisg ri luchd-ceannach sa chiad leth den bhliadhna.