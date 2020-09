Iasg Grèine marbh ga lorg air tràigh air Ghàidhealtachd

'S àbhaist dhan iasg mhòr seo a bhith a' tighinn beò ann an uisgeachan tropaigeach, ach nochdaidh iad ann an uisgeachan na h-Alba bho àm gu àm.

Chìthear iad barrachd is barrachd ann am mìosan an t-Samhraidh far chosta an iar na Gàidhealtachd.