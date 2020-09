Tuilleadh chùisean de Chovid-19 air Ghàidhealtachd

Tha na tha de chùisean Chovid-19 ann an clustair an Earra-Ghàidheal air èirigh bho 13 o chionn seachdain gu 27.

Tha Bòrd na Slàinte a' lorg feadhainn a bha faisg air na daoine air an deach am bhìoras a dhearbhadh.

Am measg a' chlustair tha dithis sgoilearan aig Bun-Sgoil Chille Chreagain. Tha an sgoil fhathast fosgailte do sgoilearan eile, leis na sgoilearan air an deach a dhearbhadh gan cumail aig an taigh.