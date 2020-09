Cùis de Chovid-19 an Àrd-sgoil Gheàrrloch

Dhearbh NHS na Gàidhealtachd gu bheil Covid-19 air sgoilear air an t-siathamh bliadhna ann an Àrd-sgoil Gheàrrloch.

Air sgàth 's gum biodh e duilich dearbhadh cò bh' ann an cuideachd an sgoileir, chun na h-ìre 's gum faodadh iad fhèin a bhith air am bhìoras a ghlacadh, chaidh iarraidh air sgoilearan S4 gu S6 air fad fuireach aig an taigh suas chun 2na là den ath-mhìos.