Aithisg mu Home Farm gu Oifis a' Chrùin

Tha Oifis a' Chrùin agus Neach Casaid a' Chrùin air innse gu bheil iad air aithisgean a thaobh 11 bàis aig Dachaigh-cùraim Home Farm fhaighinn.

Thuirt Poileas Alba gun robh iad a' rannsachadh an robh mì-chùram èucoireach aig an dachaigh far an robh Covid-19 a-measg an luchd-còmhnaidh agus luchd-obrach.

Thuirt Oifis a' Chrùin gun robh an rannsachadh acasan a' leantainn agus gun robh iad a' toirt fiosrachadh seachad do theaghlaichean nan daoine a fhuair bàs.

Rannsachadh

'S ann le HC-One a tha Home Farm ach tha NHS na Gàidhealtachd dol ga cheannach le taic airgid a' tighinn bho Riaghaltas na h-Alba.

Tha seo a' tachairt ri linn an uallaich a bh'air Luchd-Sgrùdaidh a' Chùraim mun dòigh anns an robh cùram ga thoirt seachad dhan an luchd-còmhnaidh.

Thuirt Poileas Alba gun robh rannsachadh farsaing a' dol le diofar bhuidhnean an sàs a' coimhead air ìre a' chùraim a bh'ann agus tha iad fhathast a' dol tron fhiosrachadh a tha air tighinn thuca.

Thuirt tè-labhairt bho Poileas Alba gu bheil iad air am fiosrachadh a thaobh na bàis aig Home Farm a nise thoirt do Oifis a' Chrùin.

Teaghlaichean

Tha Oifis a' Chrùin air Sgioba Rannsachaidh Bàis Covid-19 a chur air bhonn 'son deiligeadh le aithisgean a tha Poileas Alba a' cur thuca.

Thuirt neach-labhairt "Tha Neach Casaid a' Chrùin air aithisgean ceangailte ri bàs 11 aig Dachaigh-cùraim Home Farm fhaighinn.

"Tha an rannsachadh a' leantainn agus cumaidh sinn fios ris na teaghlaichean fhad's a tha sin a' dol air adhart".

Chaidh a dhearbhadh an t-seachdain sa chaidh gu bheil teaghlaichean nan daoine a bhàsaich ann an Home Farm dol a thogail cùisean lagha an aghaidh HC-One.

Tha a' chompanaidh lagh PBW Law à Glaschu, a tha dol a bhith togail cùis às leth cuid de na teaghlaichean, cuideachd air sgrìobadh gu Morar Tagraidh na h-Alba ag iarraidh rannsachadh tubaist bàsmhor.

Thuirt HC-One an t-seachdain 'sa chaidh gun robh iad "mothachail air a' bhuaidh a thug am pandemic air luchd-còmhnaidh, na teaghlaichean aca, agus an luchd-obrach a bha a' coimhead às an dèidh".