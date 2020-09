Dùil ri naidheachd mu fhosgladh an A83

Image copyright Bear Alba

Tha dùil gun tèid dearbhadh le BEAR Alba Dimàirt cùin a dh'fhosglas an A83 aig an Rest and Be Thankful ann an Earra-Ghàidheal.

Chaidh an rathad a dhùnadh a-rithist Là na Sàbaid air sgàth maoime-slèibhe, agus tha seann rathad an Airm - a th'air a chleachdadh mar as trice mar sheach-rathad èiginneach - cuideachd dùinte.

Feumaidh dràibhearan slighe faisg air 60 mìle a ghabhail gus faighinn timcheall.

Nì BEAR Alba sgrùdadh air a' mhilleadh a chaidh a dhèanamh leis a' mhaoim-slèibhe mu dheireadh.

Thàinig còrr air 200,000 tunna de pholl 's de chlachan a-nuas air an rathad às dèidh uisge thruim air an deireadh-sheachdain.

A dh'aindeoin obair a chaidh a dhèanamh gus rathad an Airm a dhìon bhuail a' mhaoim-slèibhe an rathad sin cuideachd.

Thòisich obair Diluain gus an sprùilleach a ghluasad a-mach às an rathad às dèidh do luchd-einnseinìridh dearbhadh gun robh e sàbhailte sin a dhèanamh.

Thuirt Eddie Ross bho BhEAR Alba gum biodh fios nas fheàrr aca air an obair a bhios a dhìth gus an dà rathad fhosgladh às dèidh ath-sgrùdaidh madainn Dimàirt.

Thug e taing dhan choimhearsnachd airson am foighidinn.