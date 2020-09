Thòisich luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Dhun Èideann sgrùdadh academaigeach air urras sa bhaile a tha air a bhith a thoirt taic do dhaoine sa choimhearsnachd tron a phandemic.

Tha Bridgend Farmhouse air a bhith trang a' cumail biadh ri daoine a tha feumach air anns a' choimhearsnachd ionadail.

Tha an sgrùdadh a' coimhead air dè na leasanan is urrainn ionnsachadh bho obair an urrais. Tha Niall Bartlett ag aithris.