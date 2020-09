Tha coltas ann gun tèid cùis-lagha a thogail an aghaidh HC-One, a' chompanaidh a bha a' ruith Dachaigh-Churaim Home Farm anns an Eilean Sgitheanach, anns an do chaochail deichnear le Covid-19 sa Ghiblean agus anns a' Chèitean.

Thuirt a' chompanaidh lagha, Leigh Day, gu bheil iad a' coimhead air a' chuis às leth nan teaghlaichean a chaill càirdean.

Leig Luchd-sgrùdaidh a' Chùraim às cùis-cùirte air a' mhios seo chaidh agus iad ag ràdh gun deach adhartas mòr a dhèanamh aig an dachaigh ann am Port Rìgh.

Agus dh'innis NHS na Gàidhealtachd an t-seachdain seo chaidh gu bheil iadsan a' gabhail na dachaigh thairis.