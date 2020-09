"Piranha" marbh ann an Abhainn Nis

Image copyright Ness Fishery Board Image caption Stiùiriche Bòrd Iasgach Nis Chris Conroy leis an iasg

Chaidh iasg marbh a lorg ann an Abhainn Nis agus thathar a' creidsinn gur e piranha a th' ann no iasg eile gu math faisg air ann an gnè.

Lorg Bòrd Iasgach sgìre Abhainn Nis dà iasg tropaigeach eile anns an abhainn ann an Inbhir Nis.

Bha dùil gur e Jaguar Cichlids a bh' annta agus tha amharas ann gu robhar gan cumail mar pheataichean ann an uisgeadan mus deach an tilgeil dhan abhainn.

Tha Cichlids agus piranhan a' tighinn beò ann an uisge blàth agus mar sin, cha bhiodh iad air a bhith beò fada ann an Abhainn Nis.

Tha am bòrd ag ràdh gu faodadh iad a bhith a'giùlain ghalairean neo biastagan a dh' fhaodadh a bhith cunnartach do dh' iasg dùthchasach.