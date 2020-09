Dragh mu leabharlannan a tha fhathast dùinte air Ghàidhealtachd

Tha cuid air dragh a thogail gu bheil leabharlannan air a' Ghàidhealtachd fhathast dùinte ged a tha taighean-seinnse, amaran-snàmh agus taighean-bìdh fosgailte.

Thug Riaghaltas na h-Alba cead do leabharlannan fosgladh air an 15mh den Iuchar ach tha Highlife Highland - a' bhuidheann a tha gan ruith ann an sgìre na Gàidhealtachd - ag radh gu bheil dragh orra gu faodadh an coròna-bhìoras fuireach air pàipear agus air plastaic suas ri 72u agus mar sin, gu robh iad an dùil tilleadh beag air bheag.

Thuirt iad gu fosgail leabharlannan thairis air na beagan mhìosan a tha romhainn, ach chun an sin, gu bheil iad a' ruith sisotam "click & collect" as dèidh iarrtas fòn neo post-d bho dhaoine airson leabhraichean.

Ach chan eilear a' gluasad leabhraichean eadar leabharlannan agus tha sin a' ciallachadh nach eil uiread de roghainnean aig daoine, gu sònraichte ann an sgìrean a-muigh air an dùthaich.