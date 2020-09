Chaidh dearbhadh gum bi luchd-taic aig geamannan Obar Dheathain v Cille Mheàrnag agus Ross County v Celtic aig an deireadh seachdain mar dheuchainn.

Bidh cead aig mu 300 neach a bhith aig gach geam, is Riaghaltas na h-Alba agus an SFA an dòchas gur e seo a' chiad cheum gus luchd-taic a thilleadh chun na geamannan air fad.

Tha Ailean MacLeòid ag aithris.