Taic bho Bhòrd na Gàidhlig do bhuidhnean coimhearsnachd tron lockdown

Thug Bòrd na Gàidhlig faisg air £200,000 not seachad do bhuidhnean coimhearsnachd tron lockdown.

Chaidh Stòras Taic Covid-19 a' bhùird a chur air dòigh tràth as t-samhradh 'son buidhnean a chuideachadh le na dùbhlain a thog ceann ri linn a' Choròna-bhìorais.

Chuir am bòrd £100,000 ma seach an toiseach ach chuir uidhir tagradh a-steach 's gun do dh'aontaich am bòrd £90,000 eile a chur ris an stòras.

Fhuair còrr is 50 buidhean taic bhon stòras.

Nam measg bha Stòrlann Nàiseanta na h-Alba a fhuair £32,000 'son a chosg air goireasan foghlaim a ghabhas a chleachdadh aig an taigh no mar phàirt de dh'ionnsachadh measgaichte.

Fhuair Buidheann Leasachaidh Horsiadair ann an Leòdhas sna h-Eileanan an Iar airgead airson oifigear pròiseict fhastadh 'son na h-iomairt aca Fallain san Dachaigh.

Tha a' bhuidheann ag amas air cothroman sòisealta agus ionnsachaidh a chruthachadh tro mheadhan na Gàidhlig.

Air-loidhne

Shoirbhich cuideachd le tagradh Companaidh Taigh-cluiche Robhanis, a tha cuideachd stèidhichte ann an Leòdhas.

Tha iadsan a' clàradh sreath de dhealbhan-cluiche Gàidhlig a bhios ri fhaighinn mar phod-chraolaidhean an-asgaidh.

Fhuair Seirbheis Smàlaidh is Teasairginn na h-Alba cuibhreann den mhaoineachadh.

Thèid an t-airgead a fhuair iadsan a chosg air a bhith a' toirt fiosrachadh sàbhailteachd dhan phoball tron Ghàidhlig.

Thèid sin a lìbhrigeadh air-loidhne.

Thuirt Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig, Màiri NicAonghais gun do thuig iad nuair a' sgaoil Covid-19 gum biodh buaidh aige air a' chànan agus na sgìrean anns a bheil a' Ghàidhlig ga bruidhinn.

"Cho-dhùin sinn gum feuchamaid taic a chur ri buidhnean Gàidhlig agus coimhearsnachdan Gàidhlig airson feuchainn ri beatha a chumail a' dol agus coimhead air, gu h-àraid, rudan a bha a' bualadh air slàinte agus sunnd dhaoine.

"Bha e dìreach do-chreidsinneach na fhuair sinn de dh'iarrtais, thuirt a' Bh.Ph. NicAonghais.