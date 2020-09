Fear a bhàsaich ann an tubaist an Gallaibh ga ainmeachadh

Image copyright Police Scotland

Chaidh an duine, aois 32, a bhàsaich ann an tubaist air Ghàidhealtachd ainmeachadh mar Garry Aikman às Inbhir Ùige.

Thachair an tubaist le Vauxhall Vectra glas air an A99 aig Drochaid Freswick faisg air Inbhir Ùige ann an Gallaibh mu 16:00 Là na Sàbaid.

Thugar Mgr Aikman gu Ospadal Ghallaibh far na chaochail e.

Chaidh boireannach, 26 bliadhna a dh'aois, agus nighean, trì mìosan a dh'aois, a thoirt dhan ospadal 's iad air an droch ghoirteachadh.

Thugar nighean, trì bliadhna a dh'aois, agus dithis bhalach, aois sia agus ochd, a bha sa charbad cuideachd dhan ospadal. Cha robh iad air an droch leòn.

Chaidh iad uile a thoirt gu Ospadal Rìoghail Obar Dheathain.

"Briste"

Thuirt an teaghlach ann am am brath-sgrìobhte a chaidh a sgoileadh le na poilis: "Tha an teaghlach air fad briste le a bhith a' call Garry.

"Bha gaol mòr againn air mar ogha, mac, bràthair agus athair. Bidh ionndrainn mòr air agus tha e fhathast duilich a chreid."

Bha an rathad dùinte mu sheachd uairean a thìde fhad 's a bha poilis a' rannsachadh na thachair.

Thuirt an Sgt Kate Park: "Tha ar smuaintean le teaghlach Garry aig an àm seo.

"Tha an rannsachadh againn mu de a dh'adhbhraich an tubaist a' leantainn."