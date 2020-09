Fireannach air bàsachadh às deidh tubaist rathaid an Gallaibh

Chaochail fireannach às deidh tubaist rathaid faisg air Inbhir Ùige Là na Sàbaid.

Thachair an tubaist anns an robh carbad Vauxhall Vectra glas an-sàs, air rathad an A99 aig Drochaid Freswick.

Chaidh an duine, aois 32, a thoirt a dh'Ospadal Ghallaibh far an do bhàsaich e.

Chaidh boireannach, aois 26, agus leanabh, trì mìosan a dh'aois, a thoirt dhan ospadal ann an Inbhir Ùige cuideachd is iad air an droch ghoirteachadh.

Thugar nighean, aois 3 agus dithis bhalach, 6 agus 8 bliadhna a dh'aois, dhan ospadal cuideachd is iad air an leòn. Cha robh iad air an droch ghoirteachadh.

Chaidh iad uile a ghluasad a dh'Ospadal Rìoghail Obar Dheathain às deidh làimh.

Bha an rathad dùinte airson timcheall air seachd uairean de thìde fhad 's a bha rannsachadh nam poileas a leantainn.

Rannsachadh

Rinn na poilis tagradh airson luchd-fianais agus dealbhan dash-cam airson an cuideachadh.

Thuirt an Sàirdseant Kate Park, bho Aonad Rathaidean nam Poileas: "Tha ar smuaintean le teaghlaichean agus caraidean an fheadhainn a bha san tubaist.

"Bha an carbad a' siubhal gu deas a dh'ionnsaigh Inbhir Ùige nuair a thachair an tubaist, ach a rèir na ciad sgrùdaidhean againn tha coltas ann gur dòcha gun robh an càr a' siubhal gu tuath goirid ron tubaist agus gun do thionndaidh e air ais gu deas.

"Tha e cudromach gum bruidhinn sinn ri fianaisaichean gus làn shealladh fhaighinn air na thachair. Tha sinn airson bruidhinn ri duine sam bith a dh'fhaodadh a bhith air an càr fhaicinn agus nach eil air bruidhinn ri na poilis fhathast.

"Dh'iarraidh sinn cuideachd air draibhearan san sgìre aig a bheil camarathan dash-cam sùil a thoirt air na chlàr iad, agus fios a chur air na poilis ma tha càil ann a bhiodh na cuideachadh san rannsachadh againn," thuirt i.