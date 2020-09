12 cùis ùr de Covid-19 an sgìre NHS na Gàidhealtachd

Chaidh 12 cùis ùr den Choròna-bhìoras a chlàradh ann an sgìre NHS na Gàidhealtachd bho Dhihaoine.

Tha Àrd-sgoil Cheann Loch Gilp ann an Earra Ghaidheal am measg nan àiteachan air a bheil seo a' toirt buaidh.

Chuir NHS na Gàidhealtachd litir gu pàrantan ag innse dhaibh gun do dhearbh deuchainn gu robh Covid-19 air sgoilear ann an clas a còig.

Tha a-nis dà chùis dhearbhte aig an sgoil.

Thathas a' cur fios gu daoine a dh'fhaodadh a bhith fo chunnart a' bhìorais 's iad air a bhith faisg air an sgoilear air a bheil Covid-19.

Chaidh iarraidh air an sgoilear air a bheil am bhìoras fuireach aig an taigh agus iad fhèin a chumail air leth bho dhaoine eile fad ceala-deug.

Tha campas Sgoil Cheann Loch Gilp fhathast fosgailte agus thathas ag iarraidh air sgoilearan a dhol innte ma tha iad a' faireachdainn gu math.