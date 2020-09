Àrd-Oifigear Foghlaim ùr

Tha Comhairle na Gàidhealtachd air Àrd-Oifigear Foghlaim eadar-amail fhastadh.

Tha Nicky Ghrannd a' dol dhan dreuchd a dh'fhàg Pòl Senior.

Chaidh an ceòl air feadh na fìdhle nuair a thàinig e àm barr gun robh obair Phòl Senior, a bha stèidhichte ann an Lunnainn, a' cosg faisg air £250,000 sa bhliadhna do Chomhairle na Gàidhealtachd.

Dh'fhàg Mgr Senior a dhreuchd san Lùnastal, às dèidh dìreach trì mìosan.

Dreuchd

Tha a' Chomhairle a-nise air innse gu bheil iad air Nicky Ghrannd fhastadh na àite mar Àrd-Oifigear eadar-amail.

Bha i roimhe na ceannard eadar-amail air seirbheisean foghlaim aig a' Chomhairle - obair a ghabh i san Dàmhair an-uiridh.

B' àbhaist dhi a bhith na ceannard air Acadamaidh Alanais.

Tha i cuideachd aithnichte mar chluicheadair ball-coise, is chluich i cha mhòr ceud geama do dh'Alba.