Tha fireannach ga shireadh le Poileas Alba às dèidh mèirle ann an Cromba.

Chaidh bristeadh a-steach gu taigh-grùdaidh a' bhaile agus gu tuathanas air an A832.

Thachair seo tron oidhche eadar Diciadain an 2mh là den t-Sultain agus an ath-mhadainn, 's chaidh grunn rudan a ghoid às an dà àite.

Tha an duine a thathas a' lorg geal, agus mu thimcheall air 6 troighean de dh'àirde.

Bha ceap baseball geal air, snood gorm, seacaid ghorm, briogais airm agus miotaigean dearga is dubha. Bha uaireadair dorch air cuideachd.

Thuirt an Sdst Alasdair Lee gu bheil iad a' smaointinn gu bheil an dà chùis ceangailte ri chèile, agus dh'iarr iad air duine sam bith le fiosrachadh fòn a chur thuca air an àireamh-fòn 101.