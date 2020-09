Chaidh ceangal a dheanamh eadar taigh-spadaidh air a Ghàidhealtachd agus clustair de chùisean dhen a chorònabhìoras. Thuirt NHS na Gaidhealtachd gu bheil corr's deich thar fhichead cuis dhen a' bhioras dearbhte ann am Baile nan Granndach. Tha ceangail aig a'mhor chuid dhiubh sin ris an taigh-spadaidh aig a chompanaidh feola Millers of Speyside.

Tha tuilleadh aig Eileen NicDhòmhnaill.