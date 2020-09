Fàilte air Iosrael do Phàirce Hampden

'S e cothrom aig sgioba nàiseanta na h-Alba a bhios ann an ath-oidhch agus sgioba Steve Clarke a cuir fàilte air Iosrael gu Pàirce Hampden airson a chiad gheama aig an dà sgioba ann an Lìog nan Dùthchannan na seusan-sa. Thachair an dà sgioba anns an aon cho-fharpais ann an 2018, agus ged a tha cùisean air atharrachadh dhan dà sgioba bhon iomairt sin, chan eil an t-amas faighinn gu co-fharpais eadar-nàiseanta air atharrachadh idir.

Tha tuilleadh aig Ruairidh Alasdair MacIllFhinnein.