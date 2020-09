Cùisean ùra de Chovid-19 air Ghàidhealtachd

Image copyright wildpixel

Chaidh ceithir cùisean ùra de Chovid-19 a dhearbhadh ann an sgìre NHS na Gàidhealtachd.

Thug seo an àireamh de chùisean airson na sgìre suas gu 421.

Chaidh dearbhadh gu bheil e air neach-obrach aig Tesco Extra aig Pàirc Ghìomhachais Inbhir Nis.

Thuirt neach-labhairt airson Tesco gu bheil iad a' leantainn stiùireadh an riaghaltais.

Cuideachd, tha e air cluicheadar aig Cluba Rugbaidh na Gàidhealtachd.

Thuirt an cluba gu bheil iad air mòran conaltraidh a dhèanamh leis an NHS agus gu bheil iad misneachail nach tàinig e air an duine nuair a bha e aig a' chluba.