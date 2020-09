Eaconomaidh

Thuirt Priomh Mhinisteir na h-Alba gu bheil i a' cur cruthachadh chosnaidhean agus an eaconomaidh aig meadhan a phlana airson faighinn seachad air crìonadh Covid-19 agus i a' foillseachadh plana an riaghaltais an-diugh airson na bliadhna ri tighinn. Thuirt Nicola Sturgeon gun toir i prìomh àite do dh'obraichean agus trèanadh do dh'oigridh. Tha pàrtaidhean eile ag iarraidh oirre tuilleadh airgid a' chuir ri goireasan còmdhail, cùram chloinne agus taic do ghniomhachas.

Fòrlagh

Thig air companaidhean a'chuir an luchd-obrach air fòrladh, tòiseachadh an-diugh a' cur ris a' phàigheadh aca. Bidh 10% den tuarastal a' tighinn air luchd fasdaidh agus earrain an riaghaltais den taic dhan sgeama fòrlaidh a' tuiteam bho 80% gu 70%. Thig an sgeama gu lèir gu ceann air an là mu dheireadh den Dàmhair.

A' Phortagail

Thuirt tosgaire Bhreatainn ann an Lisbon gun teid A' Phortagail a' thoirt a-rithist far liosta an riaghaltais de dhùthchannan a tha sàbhailte a thaobh a choròna-bhìorais. Tha nas lugha na cola-deug ann bho dh'innis an riaghaltais nach fheumadh daoine a' tighinn a Bhreatainn à Portagail 'quarantine' a dhèanamh.

Murt

Chaidh fear a tha 22 a' chuir fo chasaid gun do dh'fheuch e ri boireannach a mhurt ann am Fiobha. Chaidh am boireananch, a tha 23, a' toirt dhan ospadal Là na Sàbaid an dèidh na h-ionnsaigh oirre ann an coille faisg air Cowdenbeath.

Aonta Baile

Tha comhairlichean san Eilean Sgitheanach ag iarraidh earrain nas motha de thaic airgid bho Aonta Baile 's Roinneil Inbhir Nis agus na Gàidhealtachd. Thèid paipear air beulaibh na Comhairle an t-seachdainn seo a' moladh atharrachadh 'san doigh 'sa bheil pròiseactan gan taghadh airson taic. Agus tha plana ga ullachadh cuideachd airson aonta ùr sgìreil dhan Eilean Sgitheanach fhèin.

Molaidhean Glèidhteachas

Tha dragh air Caidreachas Iasgairean na h-Alba mu mholaidhean glèidhteachais ùr. Thainig trì de na buidhnean glèidhteachais 's motha th' ann an Alba, an WWF, Comann Rìoghail Dìon nan Eunlaith agus Urras Fiadh-bheatha na h-Alba, air adhart le sreath de mholaidhean an leithid sgìrean glèidhteachais aig muir le riaghailtean nas cruaidhe, casg air tràladh air grunn na mara, agus cead iasgaich a thoirt gu ceann agus an roinn a-mach as ùr. Thuirt Caidreachas Iasgairean na h-Alba gur ann aig na h-iasgairean fhèin a tha an tuigse is fheàrr air glèidhteachas.