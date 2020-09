Fear an grèim airson milleadh aig Maggie's

Image copyright Maggie's Highland Image caption Chaidh fios a chur air na poilis gun deach milleadh a dhèanamh aig Maggie's Highland Là na Sàbaid

Chaidh fireannach 26 bliadhna a dh'aois a chur an grèim agus a chur fo chasaid co-cheangailte ri mar a chaidh bristeadh a-steach a dh'ionad aillse ann an Inbhir Nis.

Chaidh bristeadh a-steach a Mhaggie's Highland aig Ospadal an Rathaig Mhòir mu 02:50 Là na Sàbaid agus chaidh mòran millidh a dhèanamh.

Thuirt Poileas Alba gu nochd am fireannach aig Cùirt an t-Siorraidh an Inbhir Nis Dimàirt.

Taing

Thug na poilis taing dhan mhòr-shluagh airson an cuideachadh leis an sgrùdadh.

Tha Maggie's Highland an dòchas gum bi an t-ionad air a chàradh ann am beagan làithean.

Tèarainteachd

Thug Maggie's Highland taing dhan a h-uile duine a bha a' tabhainn cuideachaidh agus dha sgioba thèarainteachd is oighreachdan NHS na Gàidhealtachd a rinn mòran obrach gus an àite a ghlanadh agus a dhèanamh tèarainte.

Thug iad taing cuideachd dhan an sgioba ghlanaidh aca fhèin agus dha Taigh-òsta Thaigh Chùl Lodair a leig dhaibh rùm a chleachdadh a bha a' ciallachadh gum faigheadh an saidhg-eòlaiche aca coinneachadh ri daoine.

Bha obair eile a' leantainn tron eadar-lìon.