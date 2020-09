Dhearbh NHS na Gàidhealtachd gu bheil coignear le Covid-19 ann am Baile nan Granndach.

Thathas a' lorg na daoine a tha air a bhith faisg orra agus thèid iarraidh orra sin fuireach air falbh bho dhaoine eile.

Thuirt Stiùiriche Slàinte a' Phobail, an Dtr Tim Allison gum bu chòir daoine cuimhneachadh gum faod am bhìoras nochdadh a-rithist fiùs ann an coimhearsnachdan dùthchail 's mar sin gum bu chòir a bhith a' cumail ris na riaghailtean a thaobh astrachadh sòisealta.

"Cleachd còmhdach-aodainn ma tha sibh a-staigh an àite trang, nigh na lamhan agaibh tric, agus ma thig comharran den a' bhìoras oirbh, cùm air falbh bho dhaoine eile", thuirt Mgr Allison.