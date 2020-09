Fios mu stalcaireachd fèidh

Tha Buidheann Nàdair na h-Alba a' cur fios air-loidhne a thaobh càite a bheil stalcaireachd fèidh a' dol air adhart air oighreachdan na dùthcha.

Le barrachd luchd-coiseachd a' dol dha na beanntan às dèidh lockdown, tha iad airson a bhith cinnteach nach eil iad a' dol faisg air àitean far a bheil fèidh gan stalcaireachd.

A bharrachd air a bhith ag innse far a bheil stalcaireachd a' dol air adhart, tha an làrach-lìn a' toirt seachad fiosrachadh a thaobh slighean a tha fosgailte fad na bliadhna, agus slighean eile a dh'fhaodadh daoine a ghabhail a bhiodh a' seachnadh oighreachdan far a bheil obair stalcaireachd a' dol.

Thuirt tè-labhairt bho Bhuidheann Nàdair na h-Alba, Fiona Choineagan, gu bheil e tlachdmhor gu bheil na h-uiread de dhaoine a' cleachdadh a' bhlàr a-muigh.

Àm Trang

"Tha mòran dhaoine a' cur eòlas air na beantann airson a' chiad uair, agus tha sin sgoinneil, ach tha e cudromach a bhith soilleir gur e àm trang a tha seo airson oighreachdan", thuirt i.

Tha Comann Stiùiridh Buidhnean Fèidh air a bhith an sàs ann a bhith a' toirt seachad fios mu dè tha dol agus cuin air na diofar oighreachdan aca airson 20 bliadhna.

Thuirt Cathraiche na buidhne, Ridseard Cooke gu bheil e an-dòchas gur e an goireas air-loidhne seo a chleachdas daoine a bhios a' dol a' choiseachd nam beann, sa chiad dol a-mach.

"Tha e na bhuannachd dha na buill againn gum bi am fiosrachadh seo air a thoirt seachad", thuirt Mgr Cooke.