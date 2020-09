Camerathan CCTV briste an Inbhir Nis

Image copyright Maree NicNeacail Image caption 'S ann air Sràid a' Chaisteil a bha an dol a-mach mì-shòisealta.

Tha Comhairliche Gàidhealach a' togail cheistean mu mar a tha còrr is 12 camarathan CCTV briste ann am meadhan bhaile Inbhir Nis agus a rèir choltais tha feadhain dhiubh air a bhith briste fad 4 bliadhna.

Thuirt an Comh. Donnchadh Mac a' Phearsain gun do dh'innis na poilis dha nach robh cuid de na camarathan ag obair, nuair a thog esan dragh mu dhol a-mach mì-shòisealta anns a' bhaile air an deireadh sheachdain.

Tha esan a' tuigsinn gu bheil Poileas Alba a' sgrùdadh nan dealbhan a tha a' tighinn bho na camarathann, ach gur e Cò-bhanntachd Sàbhailteachd Coimhearsnachd Inbhir Nis a tha a' ruith na seirbeis.

Deatamach

Chunnaic Mgr Mac a' Phersain an dol a-mach mì-shòisealta air Sràid a' Chaisteil sa bhaile oidhche Shathairne.

"Mura b' e gun robh daoine air fiolmadh na thachair air na fònaichean làimhe aca, cha bhiodh sìon air a ghlacadh air camara.

"Feumar seo a chur ceart, 's tha e deatamach gum bi CCTV ann airson sàbhailteachd an t-sluaigh.

"Bu chòir a chur ceart cho luath 's a ghabhas", thuirt e.