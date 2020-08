Mascaichean

Feumaidh clann na h-àrd-sgoile ann an Alba còmhdach aodainn a bhith orra bhon diugh anns na trannsaichean agus àiteachan eile san sgoil taobh a-muigh nan seòmraichean-teagaisg. Tha sin an dèidh dragh mu chion astarachaidh sòisealta agus comhairle ùr bho Bhuidheann Slàinte na Cruinne. Tha aonadh nan tidsearan, an EIS, a' cur an taic ris an atharrachadh, ach tha iad fhathast ag iarraidh chlasaichean nas lugha gus am bi e nas fhasa astar a chumail eadar sgoilearan.

Oilthighean

Thuirt stiùiriche Oilthighean na h-Alba gu bheil e gu math cinnteach gu bheil riaghailtean sàbhailteachd ann airson tilleadh gu foghlam aig àrd-ìre. Thuirt Alistair Sim gu bheil iongnadh air an dèidh rabhadh an-dè bho Aonadh nan Oilthighean 's Colaistean a thuirt gum faodadh, mura dèan iad ullachadh ceart, an dàrna suaile de choròna-bhìoras èirigh às na h-oilthighean.

Tui

Chuir a' chompanaidh shaor-làithean, Tui, rannsachadh air bhonn agus ceangal ann eadar sia cùisean deug de Chovid-19 agus itealan leotha a shiubhail eadar Zante anns a' Ghrèig agus Cardiff an t-seachdain seo chaidh. Chaidh iarraidh air cha mhòr dà cheud duine a bha air a' phlèana sin iad fhèin a chumail air leth. Thuirt aon duine a bha air a' phlèana nach robh guth aig a' chriutha air riaghailtean mu chòmhdach aodainn. Thuirt Tui gu bheil iad a' toirt prìomhachas do shlàinte agus sàbhailteachd.

Diomaichean

Dh'fhosgail amaran-snàimh agus gyms air feadh Alba an-diugh ceala-deug nas tràithe na bha dùil. Ach tha iad sin air an cuingealachadh gu mòr le riaghailtean teann.

FAI

Tha rannsachadh FAI a' tòiseachadh, aig astar ann an Inbhir Nis an-diugh, mu thubaist heileacoptair faisg air Sealtainn ann an 2013 anns an do chaill ceathrar am beatha. Bha ochd duine deug air an heileacoptair Super Puma. Thuirt aithisg ann an 2016 nach do chùm na poidhleatan sùil mar bu chòir air na h-ionnstramaidean iùil goirid mus robh an tubaist ann.

Maggie's

Tha poilis a' rannsachadh milleadh air togalach a' charthannais aillse, Maggie's Highland, ann an Inbhir Nis, tràth sa mhadainn an-dè. Thuirt Maggie's gun deach uinneagan agus dorsan a bhristeadh san togalach aig Ospadal an Ràthaig Mhòir a bha gu bhith a' fosgladh a-rithist an t-seachdain seo airson a' chiad uair bho thòisich an lockdown anns a' Mhàrt.