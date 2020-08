Luaidh ga dhèanamh air Iain Sloggie

Image copyright Comunn na Camanachd

Tha saoghal na h-iomain a' dèanamh luaidh air Iain Sloggie a bha gu mòr an sàs anns a' gheama.

Bhàsaich e madainn Didòmhnaich san ospadal ann an Inbhir Nis, aig aois 81.

Bha e a' fuireach còmhla ri theaghlach ann an Ach Luachrach an Inbhir Garadh, ged is ann à Mon Rois a bha e bho thùs.

Cha robh duine ann an saoghal na camanachd nach robh eòlach air mar fhear a bhiodh a' dèanamh chamain, mar rèitire no mar charaid.

Luachmhor

'S ann nuair a bha e ag obair mar gheamair ann an Canaich a thòisich e a' dèanamh nan caman agus tha e air a bhith gan cumail ri cluicheadairean fad 40 bliadhna.

Bhiodh e fhèin agus a bhean Mabel ris an obair agus 's iad cha mhòr na h-aon daoine air fhàgail a bhiodh a' dèanamh nan caman.

Bha na rinn Iain agus a bhean cudromach dha-rìribh dhan gheama 's nuair a chaidh faighneachd dha Iain fhèin cia mheud camain a rinn e chanadh e 'na milleanan`.

Ged 's dòcha nach eil an àireamh sin buileach ceart, rinn e gu leòr airson buaidh mhòr a thoirt air a' gheama.

Thuirt Ceann-suidhe Chomann na Camanachd Keith Loades gur e duine air leth a bh' ann.

Duine air leth

"Le bhean Mabel ri thaobh bha an dithis aca dìreach iongantach.

"Chuir iad ris a' gheama ann an dòigh nach gabh tomhais.

"Às aonais rèitirean cha bhiodh geama ann.

"S e là brònach a tha seo airson an teaghlaich agus airson coimhearsnachd na camanachd", thuirt e.

Chan eil cho fada ann bho chaidh obair a' chamain a chomharrachadh mar cheàrd a bh' ann an cunnart a dhol à bith.

Chaidh bhideothan a dhèanamh le Iain a' sealltainn mar a bu chòir camain a dhèanamh.

Chaidh ballrachd urramach a bhuileachadh air le Comann na Camanachd ann an 2016.

Tha e a' fàgail a bhean Mabel, ceathrar mhac a tha uile a' cluich iomain, 16 oghaichean agus 6 iar-oghaichean.