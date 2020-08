Deuchainn legionella aig Ospadal Naomh Bhrianan

Image copyright Google

Dh'innis NHS nan Eilean Siar gu bheil ìre àrd de ghannrachadh Legionella ann an siostam uisge Ospadal agus Dachaigh-chùraim Naomh Bhriannan ann am Barraigh.

Thuirt iad gu bheil seo cumanta air feadh na dùthcha agus gu bheil iad eòlach gu leòr a thaobh a bhith a' dèiligeadh le cùis mar seo.

Tha dùil ri obair-glanaidh mionaideach air an t-siostam uisge le còmpanaidh sònraichte Diluain.

Anns an eadar-ama, tha luchd-còmhnaidh is luchd-obrach air a bhith faighinn botalan uisge airson òl an àite uisge an tap.

Sgapadh

Thuirt an NHS nach eil seo a' toirt buaidh air cùram nan euslainteach agus gu bheil dìon a bharrachd an sàs gus nach tèid cus uisge a' sgapadh san eadhar.

Thèid sgrùdadh a dhèanamh às ùr às dèidh na h-obrach feuch a bheil dad a bharrachd a dhìth.

Chan eil euslaintich anns an ospadal an-dràsta ged a tha luchd còmhnaidh anns an dachaigh-cùram.