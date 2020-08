An dèidh dha a bhith bàn fad ochd bliadhna deug - an ùine a b'fhaide riamh ann an eachdraidh Eaglais na h-Alba - chuir cothional Loch an Inbhir fàilte air a' mhinistear ùr aca.

B'fheudar an t-Urr. Iain Macleòid a phosadh gu bhiortail air sgàth a' choròna-bhìorais.

Seo Pàdraig MacAmhlaigh.