Ceist mu iasgach chreachainn an Caolas Bharraigh

Image copyright Reuters

Tha Comhairle nan Eilean Siar ag iarraidh coinneamh le ministearan an riaghaltais cho luath sa ghabhas, agus dragh mòr orra mu phlanaichean airson bacadh a chur air tràlairean chreachainn ann an Caolas Bharraigh.

Às dèidh comhairle bho Bhuidheann Nàdair na Alba, tha Marine Scotland a' moladh casg a chuir air uidheamachd iasgaich sam bith a tha a' gluasad air a' ghrunn bho bhith ga chleachdadh sa Chaolas.

Tha Marine Scotland, buidheann na mara aig an riaghaltas, ag ràdh gu bheil àrainneachd shònraichte sa chaolas a dh'fheumas a dhìon.

Ach tha Comhairle nan Eilean Siar ag ràdh gun dèanadh seo sgrios air an eaconomaidh ionadail, a' fàgail obraichean iasgairean agus luchd-giollachd mhaorach fo chunnart.

Inbhe

Chaidh inbhe Sgìre Shònraichte Glèidhteachais a thoirt do Chaolas Bharraigh bho chionn sia bliadhna.

Tha an inbhe seo a' ciallachadh gu bheil dìon ga chur air rudan mar sgeirean, bruthaichean-gainmhich, feamainn cruaidh ris an canar mearl agus bilearach mara.

Nam biodh casg air cliathadh airson creachainn agus tràlaichean grunna, tha Comhairle nan Eilean Siar ag ràdh gun cailleadh iasgairean ionadail am bith-beò.

Ri linn seo tha'd den bheachd gun dùnadh ionad giollachd Kallin Shellfish le call de suas ri 30 cosnadh.

Tha iad ag iarraidh coinneamh le ministearan Riaghaltas na h-Alba san aithghearrachd ag iarraidh gun tèid smachd a thoirt dhan a choimhearsnachd fhèin air sgìrean glèidhte agus leasachadh eaconomaiceach.

Atharrachadh

Tha iad ag ràdh nach deach measadh a dhèanamh air an-seo fo Achd nan Eilean agus gum bu chòir measadh a dhèanamh air atharrachadh sam bith ann an suidheachadh eaconomach nan eilean agus atharrachadh sam bith a tha a' tighinn air mar a tha cùisean ag obair an-dràsta.

'S e atharrachadh mòr a bhiodh ann anseo agus tha iad ag ràdh gum biodh e nas fhèarr a chuir ann an lamhan muinntir na sgìre fhèin aig a bheil fios cò ris a tha an t-àite coltach agus gun dèanadh iadsan cothromachadh eadar leasachadh is glèidhteachais.