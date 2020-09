Tubaist aig an Waverley

Image copyright Gavin Saxby

Chaidh 17 a ghoirteachadh nuair a bhuail bàta-smùid an Waverley anns a' chidhe an Eilean Arainn Diardaoin.

Thuirt Buidheann na Mara is nam Maor-chladaich gun deach grunn dhiubh sin a thoirt dhan ospadal às dèidh na tubaiste.

Chaidh fios a chur air na seirbheisean èiginn mu 17:15.

Tha dùil gun robh 213 de luchd-siubhail air a' bhàta, a thuilleadh air 26 criutha.

"Sgleog"

Thuirt aon duine a bh' air bòrd aig an àm gun do shaoil e gun robh a h-uile sian mar a bu chòir is iad a' tighinn chun a' chidhe.

"An uairsin thàinig sgleog, fuaim àrd agus stad am bàta gu h-aithghearr," thuirt Graham MacUilleim.

"Chunnaic mi daoine a' tuiteam agus bha e gu math duillich," thuirt e.

Càradh

Chan eil ach beagan is dà sheachdain bho thill am bàta-smùid gu muir às dèidh dà bhliadhna is obair-càraidh ga dèanamh oirre.

Chaidh a togail ann an 1946 agus 's i an aon bhàta de a leithid air fhàgail air an t-saoghal.

Chaidh fios mun tubaist a chur gu Meur Rannsachaidh nan Tubaistean Mara.