Taigh-bìdh an Inbhir Nis dùinte ri linn Chovid-19

Image copyright PA Media

Tha taigh-bìdh an Inbhir Nis air dùnadh gu h-eadar-amail às dèidh mar a thàinig an Coròna-bhìoras air fear den luchd-obrach.

Thuirt Pizza Express gun do sheall deuchainn gun robh am bhìoras air an duine às dèidh dha cumail fa leth bho dhaoine eile fad cola-deug is e air tadhal air an Roinn Eòrpa.

Cha robh comharran a' bhìorais air.

Dh'innis Pizza Express gun do ghluais iad "gu sgiobalta" nuair a fhuair iad fios.

Glanadh

Tha an taigh-bìdh a-nise dùinte fhad 's a thèid glanadh mionaideach a dhèanamh.

Thuirt a' chompanaidh gu bheil iad air fios a chur air na h-ùghdarrasan mun t-suidheachadh.

"'S e sàbhailteachd nan sgiobaidhean agus luchd-cleachdaidh againn am prìomh amas a th' againn", thuirt tè-labhairt bhon chompanaidh.

"Ged nach robh comharran Chovid air an duine, chaidh deuchainn a dhèanamh às dèidh dha cumail fa leth bho dhaoine eile 'son cola-deug is e air tilleadh bhon Roinn Eòrpa, is sheall seo gun robh am bhìoras air.

"Tha sinn a' conaltradh ris fhèin agus an còrr den sgioba gus taic a chumail riutha", thuirt i.