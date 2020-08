Buaidh na clàran-ola

Tha a' Chorona Bhìoras air buaidh mhòr a thoirt air roinn na h-ola agus a' ghas le prìsean agus an t-iarratas air an shon air tuiteam.

Leis an sin, tha an crìonnadh ann an obair sa Chuan a Tuath air fàgail gu bheil barrachd chlaran-òla a-nis gan cumail ann an Linne Chromba.

Seo rud a tha a' cur dragh air muinntir na sgìre 's iad ag ràdh gu bheil cus fuaim a' tighinn bhuapa agus gu bheil iad a milleadh seallaidhean an àite.

Tha an aithris seo aig Cara Coburn.