Fuasgladh air an A83

Thug gniomhchasan an Earra-Ghaidheal rabhadh gur docha gum bidh aca ri gluasad(SSS) mura teid fuasgladh maireannach a' lorg airson rathad an A83 aig a Rest and be Thankful.

Tha cuid anns an sgìre air a bhith fullang bhon a thainig orra an rathad a' dhùnadh toiseach an Lunasdail agus maoim-slèibhe air tighinn a-nuas air an rathad a-rithist.

Agus ged a tha seann Rathad an Airm fosgailte, chan eil seo seasmhach. Seo Fionnlagh Cunniffe.