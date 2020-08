Prìsean math aig fèill ann an Leòdhas

Bha croitearan Leodhais is na Hearadh a' deànamh gàirdeachais Diciadain agus a' chiad fhèill reic den bhliadhna a' tighinn gu ceann le prìsean an àirde mu £8 gach beathach san fharsaingeachd.

Chaidh an fhèill a chumail thairis air dà là is riaghaltean teann gan cur an sàs ri linn Covid-19.

Thuirt Cathraiche Margaidh-sprèidh Leòdhais agus na Hearadh, Coinneach MacLeòid: "Bha prìsean math dha-rìribh aig na fèilltean an diugh agus an dè ann an Steòrnabhagh.

Prìsean anàirde

"Bha na prìsean gu math an àirde air na prìsean a bh' ann an uiridh - tha mi a' smaoineachadh gun robh iad an àirde mu £8 am beathach."

Cuideachd, thuirt e gur e £71 a' phrìs a b' àirde a chaidh a phàigheadh airson uan ann an Steòrnabhagh chun an seo, ach gun deach barrachd na sin a phàigheadh grunnan thursan aig an fhèill seo.

Faisg air £80

Bha e ag ràdh gun d' fhuair cuid de dhaoine faisg air £80 airson uain.

Thuirt Mgr MacLeòid gun robh na margaidean Eòrpach agus Breatannach làidir an-dràsta.

A thuilleadh air an sin, thuirt e gun robh barrachd feòir aig tuathanaich mhòra am bliadhna agus gun robh iad ag iarraidh barrachd bheathaichean airson an geamhrachadh.