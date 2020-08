Cnàimh dìneasair air a lorg an Eige

Image copyright Michael Wills/Geograph

Chaidh cnàimh dìneasair 166 millean bliadhna a dh'aois a lorg an Eilean Eige.

'S e seo a' chiad turas a chaidh fosail a lorg an Alba taobh a-muigh an Eilein Sgitheanaich.

'S i tè-rannsachaidh bho Thaighean Tasgaidh Nàiseanta na h-Alba, Elsa Panciroli, a thàinig tarsainn air a' chnàimh fhad 's a bha i a' ruith ri taobh na mara.

Clach

Bha e ann an clach, agus ged a bha e air a mhilleadh le tuinn, bha gu leòr dheth air fhàgail a leigeadh le eòlaichean sgrùdadh a dhèanamh air.

Thathas dhen bheachd gur ann le dìneasair stegosaurian leithid stegosaurus a bha an cnàimh.

An t-Eilean Sgitheanach

Tha e timcheall air an aon aois ri fosailean a chaidh a lorg san Eilean Sgitheanach.

Bha an Dtr Steve Brusatte à Oilthigh Dhùn Èideann na cho-ùghdar air a' phàipear mu na chaidh a lorg, agus thuirt e gu bheil seo, còmhla ri na lorgan-coise san Eilean Sgitheanaich a' cur ris an fhianais gum b' àbhaist stegosauran a bhith ann an Alba.

Tha am fosail a-niste ann an cruinneachaidhean Thaighean Tasgaidh Nàiseanta na h-Alba ann an Dùn Èideann.