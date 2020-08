50,000 bradan air teicheadh an Cinn Tìre

Image copyright Corin Smith

Thàinig e am bàrr gun deach aig mu 50,000 bradan air teiche à ceidsichean aig tuathanas èisg a bhris acair ann an Cinn Tìre an t-seachdain seo chaidh.

Bhàsaich 30,000 iasg is chaidh milleadh a dhèanamh air ceithir de na deich ceidsichean.

Dh'fhalbh an tuathanas èisg ann an Càradal a Tuath ron ghaoith ann an droch shìde air an 20mh den Lùnastal is Stoirm Ellen a' bualadh air Alba.

'S ann leis a' chompanaidh Mowi a tha e.

Rannsachadh

Dh'innis iad gun do sheall sgrùdadh a rinn daibhearan gur e mar a bhris ròpannan a bha a' ceangal an tuathanais ri acairean air a' ghrunnd a bu choireach.

Thuirt iad gun tèid tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air na ròpannan.

Bha còrr is 500,000 bradan anns na ceidsichean bho thùs.

Thuirt Buidheann Dìon na h-Àrainneachd gu bheil dragh orra mun bhuaidh a bheir seo air stocan dùthchasach a' bhradain, leis gum faodadh an t-iasg às an tuathanas cron a dhèanamh orra le bhith a' briodadh leotha.

"Ged a tha sinn riaraichte gun deach na ceidsichean a thilleadh dhan àite cheart is nach deach truailleadh mòr a dhèanamh, tha sinn a' còmhradh ri Mowi agus Buidheann Mara na h-Alba, air a bheil dleastanas suidheachaidhean mar seo a làimhsicheadh", thuirt iad.