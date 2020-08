Cùirt air cur an agaidh CS Wind

Tha companaidh a tha a' ruith ionaid an Cinn Tìre airson crainn-ghaoithe a thogail air fàiligeadh le oidhirp sa chùirt cur às do bhacadh a th' orra uidheamachd a thoirt a-mach às a' ghàrradh.

'S ann le Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean a tha an t-ionad ann am Machaire Shànais far a bheil CS Wind ag obair.

Fhuair HIE òrdugh cùirteach sa Mhàirt a dh'fhàg nach b'urrainn do CS Wind uidheamachd a thoirt a-mach às a' ghàrradh, a tha an-dràsta na thàmh.

Ged a rinn CS Wind ath-thagradh, tha britheamhan ann an Cùirt an t-Seisein a-nise air a thilgeil às.

Thuirt na britheamhan gun do chuir e iongnadh orra gun d' fhuair CS Wind cead ath-thagradh a dhèanamh.

Litir

Tha connspaid agus mì-thoileachas air a bhith ann mu shuidheachadh a' ghàrraidh ann an Cinn Tìre.

Na bu tràithe air a' mhìos, sgrìobh na h-aonaidhean, buill-phàrlamaid na sgìre, agus comhairlichean ionadail litir fhosgailte gu CS Wind agus gu Ministear Cumhachd na h-Alba, Pòl Wheelhouse.

Dh'fhàg iad air a' chompanaidh nach robh iad fiù 's a' cur a-steach thairgsean airson chùmhnantan.

Dh'iarr iad air CS Wind barrachd oidhirp a dhèanamh air obair fhaighinn dhan ionad agus na planaichean aca a mhìneachadh, air neo an goireas fhàgail aig companaidh eile.

Tha CS Wind, a tha stèidhichte ann an Coirea a Deas, air a bhith a' ruith an ionaid bhon Ghiblean 2016.