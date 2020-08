Sgoil bhallet a' dùnadh

Image caption Dùinidh an sgoil bhallet chiùiteach is casaidean de drabastachd air nochdadh

Dùinidh sgoil bhallet ann an Earra-Ghàidheal is casaidean de dhol a-mach drabasta air nochdadh.

Tha na poilis a' sgrùdadh Ballet West ann an Taigh an Uillt às dèidh de ghrunn bhoireannaich a ràdh gun dh'fhulaing iad drabastachd.

Chaidh luchd-trusaidh nam fiach fhastadh madainn Diluain agus tha am pròiseas gus an sgoil a dhùnadh air tòiseachadh.

Tha seo a' tighinn an dèidh do ghrunn colaistean is oilthighean a ràdh nach toir iad creideas do chùrsaichean na sgoile.

Na bu tràithe air a' mhìos seo, chuir sgrùdadh le ITV as leth leas phrionnsabal na sgoile, Jonathan Barton, gun robh e ri dol a-mach drabasta.

Leig e dheth a dhreuchd, ach the e a' dol às àicheadh gun rinn e càil ceàrr.

Chaidh Ballet West a' stèidheachadh ann an 1991 agus chaidh ainmeachadh mar an sgoil bhallet a b' fheàrr ann am Breatainn airson 2019/2020.