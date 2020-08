Bann-leathann fìor luath a dhith 'sa bhad'

Tha Comhairle nan Eilean Siar ag iarraidh bann-leathainn fìor luath anns na h-eileanan sa bhad, airson cuideachadh le oidhirpean barrachd dhaoine aig aois obrach a thàladh agus a ghlèidheadh san sgìre.

Thuirt ceannard na Comhairle, Roddie MacAoidh, gu bheil barrachd thaighean gan reic bhon a nochd Covid-19, agus tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh gu bheil iadsan airson togail air eisimpleirean dhùthchanan eile airson sgìrean iomallach a bhrosnachadh.

Thuirt Mgr MacAoidh gu bheil iad ag iarraidh cuideachadh a bharrachd bhon Riaghaltas airson daoine tharraing do na h-Eileanan, chan ann a-mhàin mar luchd-turais ach airson obair agus furachd.

Tha a' chomhairle air mothachadh gu bheil barrachd thaighean gan reic bhon a nochd Covid-19, ged nach eil fiosrachadh mionaideach air cò tha gan ceannachd.

Rannsachadh

Mhìnich Mgr MacAoidh gur e dìth bann-leathainn fìor-luath fear de na rudan as motha tha a' cumail leasachaidhean air ais.

Thuirt e cuideachd gun robh iad a' rannsachadh fiosrachaidh bho Leas Rùnaire Stàite na h-Alba, Daibhidh Duguid, a thadhail air na h-eileanan an t-seachdain sa chaidh, mu sgeama eàrlais giga-baidht bho Riaghaltas Bhreatainn.

Bheireadh seo £1500 do dhaoine fa leth, no £3000 do gach gnothachas airson bann-leathann fìor-luath a thoirt do choimhearsnachdan iomallach.

Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad a' coimhead ris an Danmhairg agus na h-Eileanan Fàrach airson dòighean gus an economaidh ann an sgiìean iomallach a leasachadh.