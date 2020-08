Tha ath-bheòthachadh air tighinn air Gàradh Chiseorn air Taobh Siar Rois, a th' air a bhith an ìre mhath na thàmh fad bhliadhnaichean mòra.

'S iad bunaitean Drochaid an Eilein Sgitheanaich an rud mu dheireadh a thàinig a-mach às an doc an sin ann an naoi ceud deug, ceithir fichead 's a trì deug - mus tàinig leasachadh air a ghàradh na bu thràithe am bliadhna.

Tha Pàdraig MacAmhlaigh ag aithris.