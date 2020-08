Tha ceannard ùr aca ach tha an t-amas aca mar a bha e a-riamh - sin stad a chur air an SNP bho bhith a' faighinn mòr-chuid ann am Pàrlamaid na h-Alba.

A' leantainn oirnn leis an t-sreath againn air pàrtaidhean poileataigeach na h-Alba air thoiseach air an taghadh Albannach an ath-bhliadhna, 's iad na Tòraidhean a tha fon phrosbaig againn a-nochd.

Seo am fear-naidheachd poileataigeach againn, Darren Linc.