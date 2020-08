Mar phàirt de shreath, tha sinn a' coimhead ri cor a' phàrtaidh Làbaraich an Alba ron taghadh an ath-bhliadhna.

A bheil ceannas èifeachdach aca? Saoil dè mar a thèid aca air a' bheàrn a lùghdachadh leis an SNP agus na Tòraidhean? An e adhartas a nì iad san taghadh? Seo na ceistean a bh' aig an fhear-naidheachd phoilitigeach againn, Darren Linc, agus e air a bhith bruidhinn ri luchd-taic a' phàrtaidh ...