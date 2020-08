Maoin ùr a' Mhonaidh Ruaidh

Image copyright VISITSCOTLAND

Chaidh maoin ùr a chruthachadh gus coimhearsnachdan is gnothachasan ann an sgìre Pàirce Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh a chuideachadh le a bhith a' faighinn seachad air buaidh riaghailtean Chovid-19.

Tha Ùghdarras na Pàirce Nàiseanta a' cur £100,000 air adhart is £30,000 a' tighinn bho Urras a' Mhonaidh Ruaidh.

Thathas ag amas air taic a thoirt do phròiseactan uaine a tha a' toirt fàis air an eaconomaidh agus a' cruthachadh obraichean, cho math ri dìon a chur air an àrainneachd agus dèiligeadh ri Atharrachadh na Gnàth-shìde.

Thuirt an t-ùghdarras ged a tha stòrasan eile ann gus cuideachachadh le buaidh eaconomach a' Choròna-bhìorais, gum bi a' mhaoin seo gu sònraichte do phròiseactan anns a' phàirce nàiseanta, nach biodh 's dòcha air taic fhaighinn bho na stòrasan eile.

Buaidh

Thathas ag amas air eadar 6 is 12 phròiseact a chuideachadh.

Dh'innis Urras a' Mhonaidh Ruaidh gu bheil iad an dòchas gun tig pròiseactan air adhart a chuidicheas le daoine òga a chumail san sgìre, is aig am bi buannachd mhaireannach dha coimhearsnachdan na pàirce.

Tha an stòras a-nise fosgailte is mìos aig coimhearsnachdan, gnothachasan is buidhnean eile tagradh a dhèanamh.

Gheibhear barrachd fiosrachaidh an seo.