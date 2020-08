Binn de cho-dhiù 55 bliadhna airson Hashem Abedi

Image copyright GMP Image caption Chaidh Hashem Abedi a chur an grèim ann an Libya an là às dèidh na ionnsaigh

Chaidh binn de cho-dhiù 55 bliadhna air bràthair bomair Arena Mhanchester airson 22 duine a mhurt.

Bha Eilidh NicLeòid, 14, à Barraigh nam measg.

Dh'obraich Hashem Abedi, 23, còmhla ri a bhràthair Salman, gus stuthan fhaighinn airson am boma a dhèanamh.

"A' cheart cho ciontach"

Chaidh a dhìteadh an dèidh dhan chùirt cluinntinn gun robh e "a' cheart cho ciontach" ri a bhràthair airson na h-ionnsaigh boma aig deireadh cuirm le Ariana Grande.

Dhiùlt e a chealla fhàgail airson an dìtidh, 's an Old Bailey ann an Lunnainn a' cluinntinn fianais bho theaghlaichean a chaill càirdean.

Thuirt am britheamh Mgr Jeremy Baker nach robh cumhachd aige toirt air Abedi a bhith an làthair sa chùirt.

Image copyright Teaghlach Eilidh NicLeòid Image caption Chaidh Eilidh NicLeòid, 14 bliadhna a dh'aois, chun chuirm ann am Manchester còmhla ri caraid dhi

Chaidh brath sgrìobhte bho phàrantan Eilidh NicLeòid a leughadh Diciadain is iad ag ràdh nach eil là a' dol seachad gun bhròn agus strì.

Chaidh na ceudan de dhaoine a leòn nuair a spreadh Salman e fhèin aig consairt Ariana Grande aig Arena Mhanchester sa Chèitean 2017.

"Eucoir uabhasach"

Thuirt am britheamh gur e "eucoir uabhasach le buaidh eagallach" a bh' ann an ionnsaigh Mhanchester.

Dh'innis e dha Abedi gum bi e anns a' phrìosan airson co-dhiù 55 bliadhna ach gur dòcha nach tèid a shaoradh a chaoidh.

Cha robh e ceadaichte òrdugh beatha a chur air seach gun robh e na b' òige na 21 nuair a ghabh an ionnsaigh àite.

Chaidh Abedi, a rugadh ann am Manchester, a Libya ron ionnsaigh.

Chuirear an grèim e goirid às dèidh na h-ionnsaigh agus chaidh a thilleadh a Bhreatainn.

Thuirt am Prìomhaire Boris Johnson gur e "ionnsaigh eagallach agus gealtach" a bh' ann an ionnsaigh Mhanchester a bha ag amas air cloinnn is teaghlaichean.