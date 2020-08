Saor-phort san amharc air a' Ghàidhealtachd

Thèid sgeama gus saor-phort a stèidheachadh air a' Ghàidhealtachd a chur air bhonn Diardaoin.

Tha Riaghaltas Bhreatainn airson suas ri deich de na puirt seo a chruthachadh mar phàirt den ro-innleachd aca airson fàs a thoirt air an eaconomaidh às dèidh Bhrexit.

Fo na molaidhean, cha bhiodh riaghailtean cìse is cusbainn àbhaisteach a' bualadh air na puirt ann an oidhirp malairt a bhrosnachadh.

Dh'fhaodadh stuthan a bhith air an toirt a-steach aig na puirt le siostam cusbainn nas sìmplidh na an àbhaist agus gun taraif a bhith air a phàigheadh.

Bhiodh e ceadaichte do chompanaidhean stèidhichte timcheall air na puirt na stuthan a chleachdadh san obair aca agus na gnothaichean a nì iad leotha a chur dhan mhargaidh thall-thairis gun a dhol tron phròiseas àbhaisteach agus làn-taraif a phàigheadh.

Tha buidheann air a bheil Cothrom Linne Chrombaigh ag amas air an inbhe fhaighinn 'son a' phuirt.

"Cothroman"

Am measg nam ball tha Ùghdarras Linne Chrombaigh, Comhairle na Gàidhealtachd, HIE, Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, is a' chompanaidh Global Energy Group.

Thuirt cathraiche Global Energy Group, Roy MacGriogair, gu bheil cruaidh fheum air leasachadh mar seo.

"Tha sinn air tighinn tro shuidheachadh cho duilich 's a chunnaic mi fhìn a-riamh ann an gnothachas le Covid-19", thuirt Mgr MacGriogair.

"Tha saor-phort a' toirt dhuinn cothroman ùra le malairt agus a' leigeil leinn farpais leis an Roinn Eòrpa às dèidh Brexit - is gu h-àraid mura h-eil aonta Bhrexit ann", thuirt e.

Tha dùil ri mìneachadh bho Chothrom Linne Chrombaigh Diardaoin mu na planaichean aca is mar a tha iad an dùil tagradh a dhèanamh.

Tha dùil gun tig tagraidhean cuideachd bho Cheann Phàdraig agus Obar Dheathain.