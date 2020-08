Tha 150 bliadhna ann bho dh' fhosgail an loidhne-rèile eadar Inbhir Pheofharain agus Port an t-Sròim.

Thug e 5 bliadhna an loidhne a thogail, ach bhon uairsin tha i air saoghal a' chosta an iar atharrachadh ann an iomadh dòigh.

Tha Ailean MacLeòid ag aithris.