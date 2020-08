Coltas gun do bhuail iolaire an crann-gaoithe

Image copyright SSPCA

Tha e coltach gun do bhuail iolaire-mhara a fhuaireadh air a leòn air a' mhòintich ann an Leòdhas ann an crann-gaoithe.

Chaidh an iolaire a lorg le dithis às an eilean faisg air an Achadh Mhòr air Rathad a' Phentland air an 10mh den Lùnastal.

Thuirt an SSPCA gun robh i air a goirteachadh gu dona mun ceann is gun robh i "ga h-ithe beò leis a' mheanbh-chuilleig".

Taga

"Chaidh an iolaire a lorg ann an ceàrn iomallach den eilean faisg air crann-gaoithe mòr is tha e coltach gur e sin a ghoirtich i", thuirt Maggie Adkins bho RSPB na h-Alba.

"Gu fortanach, sheall X-ray nach deach cnàmhan sam bith a bhristeadh", thuirt i.

Sheall taga saideil a chuir RSPB na h-Alba air an eun gun do rugadh an iolaire ann an Leòdhas ann an 2009.

Tha an SSPCA a-nise a' coimhead às dèidh an eòin is tha iad an dòchas a leigeil ma sgaoil a-rithist nuair a tha e slàn fallain.